بتوجيه من القيادة .. الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي الرئيس المصري

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، فيما حضره من الجانب المصري، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.