شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج : "نسك عناية" يسهم في تيسير استضافة المزيد من الحجاج والمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

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مبادرة نوعية

التوجيه والإرشاد

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح سليمان مشاط، في مكتبه بمكة المكرمة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حاتم المرزوقي والإدارة التنفيذية للجمعية.وأشار إلى جهود جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في مشروع "نسك عناية"، مؤكدًا أن المبادرة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تيسير استضافة المزيد من الحجاج والمعتمرين وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين، والوصول إلى أعلى نسبة رضا للحجاج والمعتمرين عن الخدمات المقدمة في هذا الإطار، والإسهام في إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لهم.فيما أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حاتم المرزوقي: أن مشروع "نسك عناية" مبادرة نوعية أطلقتها وزارة الحج والعمرة، بشراكة تنفيذية مع جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية والتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، وعدد من الجهات ذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة.وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي برحلة ضيوف الرحمن والتكامل مع الجهات ذات العلاقة في استخدام أحدث التقنيات والمنهجيات، والارتقاء بالخدمة المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار وتقديم أفضل تجربة لهم، وإثراء وتعميق التجربة الدينية والثقافية عبر مخاطبة المستفيدين بلغاتهم.تركزت خدمات هذه المبادرة على التوجيه والإرشاد واستقبال الشكاوى والبلاغات والإجابة عن الاستفسارات، بالإضافة إلى الخدمات الإضافية النوعية مثل المساعدة على استخدام تطبيق نسك وتطبيق توكلنا، والرعاية والعناية بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتوجيه والإرشاد إلى المواقع ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.وبين المرزوقي أن عدد الخدمات المقدمة بلغ أكثر من 4،4 ملايين خدمة في موسم حج العام الماضي، عبر 143 موقع خدمة، تبدأ من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وصولًا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ومواقيت الإحرام والمشاعر المقدسة وطرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار، سعيًا لإمكانية بناء مظلة موحدة لتقديم الخدمات التوجيهية والإرشادية والتوزيع والهدايا للقاصدين بالتعاون والتنسيق المحكم مع الجهات ذات العلاقة في منظومة الحج والعمرة.