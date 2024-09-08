الانتهاء من تطوير طريق القنفذة - سبت الجارة

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن الانتهاء من مشروع تطوير طريق القنفذة-سبت الجارة، الذي يربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير، بطول 8 كم، وبمسارات مفردة تشمل اتجاها رئيسيا واتجاها عكسيا.

وأكدت «هيئة الطرق» أن المشروع يهدف إلى تحسين السلامة المرورية وتطوير البنية التحتية للطريق، ويسهم المشروع في تقليل الحوادث الناتجة عن انزلاق المركبات إلى الأودية أثناء جريان السيول، وزيادة سعة الطريق، وتقليل زمن الرحلة بين المنطقتين، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين البنية التحتية وتسهيل التنقل.

وأوضحت أنها راعت في تنفيذ المشروع توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال شملت إنشاء 3 جسور وتعديل مسار طريق سبت الجارة لتفادي مجاري السيول، بالإضافة إلى تركيب 100 لوحة إرشادية، و2000 وحدة عواكس أرضية، و97 ألف م من أطوال الدهانات، والاهتزازات التحذيرية، لرفع مستوى السلامة على الطريق ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.

وشددت الهيئة على مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030.