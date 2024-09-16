رفع كفاءة طريق المؤسس في حائل

وبيّنت أن هذه الأعمال شملت استكمال العمل على طريق الملك عبدالعزيز، الذي يعد من الشوارع الرئيسية والحيوية في المنطقة. كما عملت على تحسين الطرقات والمشهد البصري في أحياء: السمراء والطريفي والمصيف والرصف. وقد تنوعت هذه الأعمال ما بين إنشاء وإعادة سفلتة الطرق، وصيانة الأرصفة المتهالكة، ودهن خطوط الطرق، وتركيب أعمدة الإنارة وصيانتها، وذلك ضمن خطتها الهادفة لتحسين الطرق وتطويرها.
وتهدف الأمانة من هذه الأعمال إلى استكمال البنية التحتية، ورفع مستوى أداء الطرق في الأحياء الجديدة والداخلية في المنطقة، والشوارع الرئيسية والمحورية وفق أعلى معايير الجودة، تحقيقا لرضا مستخدميها من خلال تأمين انسيابية الحركة المرورية، مؤكدة حرصها على تنفيذ أعمال التحسين والتطوير، لخدمة المواطن والمقيم، ومواكبة النهضة العمرانية في مدينة حائل ومحافظاتها، وتلبية الاحتياج السكاني.
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