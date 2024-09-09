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بالصور.. وزير الداخلية يزور معهد تدريب القوات الخاصة في مصر

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة في جمهورية مصر العربية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله المعهد، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب اللواء تامر مخيمر.
وزير الداخلية يزور المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة في مصر - واس
وزير الداخلية يزور المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة في مصر - واس

زيارة وزير الداخلية إلى مصر

واستمع سموه خلال الزيارة، إلى شرح عن المعهد وأقسامه ودوره في تأهيل المتدربين لحفظ الأمن.
وشهد سموه خلال تجوله في ميادين المعهد، فرضية لقوات التدخل السريع في التعامل مع الإرهابيين والمجرمين.
حضر الزيارة، الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.
وزير الداخلية يزور المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة في مصر - واس
وزير الداخلية يزور المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة في مصر - واس
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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