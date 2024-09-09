شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وزير الداخلية يزور معهد تدريب القوات الخاصة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

زيارة وزير الداخلية إلى مصر

الدمام - شريف احمد - زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة في جمهورية مصر العربية.وكان في استقبال سموه لدى وصوله المعهد، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب اللواء تامر مخيمر.واستمع سموه خلال الزيارة، إلى شرح عن المعهد وأقسامه ودوره في تأهيل المتدربين لحفظ الأمن.وشهد سموه خلال تجوله في ميادين المعهد، فرضية لقوات التدخل السريع في التعامل مع الإرهابيين والمجرمين.حضر الزيارة، الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.