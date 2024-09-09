شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات جديدة في السودان واليمن والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات اليمن

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1,500 سلة غذائية في محلية حلفا بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 15,276 فردًا من الأسر المتضررة من السيول والأمطار.وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م، امتدادًا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.وفي اليمن، قدم المركز أمس الأول 3.000 كرتون تمر في مديرية لودر بمحافظة أبين، استفاد منها 18.000 فرد من الأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من الفيضانات والسيول.وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024م.وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الأمن الغذائي في اليمن.