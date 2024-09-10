شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة " تحث المعتمرين على استشارة الأطباء قبل أداء المناسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل الشروع في أداء مناسك العمرة في بعض الحالات الصحية الحرجة، وذلك حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا للمضاعفات.

وأوضحت الوزارة أن من بين هذه الحالات ألم القلب في المرحلتين الثالثة والرابعة، وألم الصدر عند المشي لمسافات قصيرة، وضيق صمامات القلب، وضيق التنفس من الدرجة الثالثة والرابعة، وفشل القلب المصحوب بانتفاخ الأرجل، وعدم التحكم المستقر في ضغط الدم، بالإضافة إلى الإصابات أو العمليات القلبية الحديثة. استخدام التطبيقات الصحية وأشارت الوزارة إلى أن موسم العمرة يشهد إقبالًا كبيرًا من المعتمرين من مختلف دول العالم، مما يتطلب جاهزية صحية عالية، خاصة للمعتمرين الذين يعانون من حالات صحية مزمنة. وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالتوصيات الطبية وعدم التهاون في استشارة الأطباء قبل أداء المناسك، مع إمكانية استخدام التطبيقات الصحية الرقمية مثل "صحتي" لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد قبل السفر.

شددت الوزارة على أن سلامة المعتمرين تأتي في مقدمة أولوياتها، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بالتوجيهات لضمان أداء المناسك بكل يسر وسلامة.