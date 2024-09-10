شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة ونشاط للرياح على حائل والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم الثلاثاء، من أمطار ‏خفيفة ونشاط ‏في ‏الرياح السطحية، تشمل المحافظات والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.