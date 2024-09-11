6 تخصصات بـ150 جامعة عالمية

وتضمنت التخصصات المتاحة والمطلوبة في السوق السعودي: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسوب، والطب، والتمريض، وهندسة الطيران، وهندسة برمجيات في الدرجات العلمية: الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة، ومعاهد لغة إنجليزية.
وأوضح قائمون على الملتقى أنه يهدف إلى توفير استشارات تعليمية للطلاب المهتمين بمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وإتاحة الفرصة للطلاب لمقابلة ممثلي الجامعات الخارجية بشكل مباشر، والاستفسار عن جامعاتهم والتخصصات والتصنيفات الجامعية، وتوفير ورش عمل مقدمة من أكاديميين في مواضيع محددة مثل: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الكمبيوتر، ودراسة الطب في بريطانيا وأمريكا، ودراسة درجة الدكتوراة، ودراسة البرامج التحضيرية في بريطانيا وأمريكا، والتسجيل والتقديم على الجامعات للطلاب المؤهلين، والتعريف بالدراسة بالخارج ومنافعها، والتعريف ببرامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
جامعات ممثلة بالملتقى
01- University of Edinburgh (مصنفة 27 على مستوى العالم)
02- King College London (مصنفة 40 على مستوى العالم)
03- University of Manchester (مصنفة 34 على مستوى العالم)
04- Ulster University
05- University of Nottingham
-06 Lancaster University
07- Newcastle University
08 University of Kent
09 University of York
10- Queens University Belfast
11- University of Strathclyde
12- University of Reading
13- University of Exeter
14- University of Essex
15- University of Birmingham
16- St George University
17- (السنة التحضيرية لجامعات أمريكية وبريطانية) INTO Pathways
18- (السنة التحضيرية لجامعات أمريكية وبريطانية وأسترالية) Kaplan Pathways
19- Trinity College Dublin
20- StudyGroup (السنة التحضيرية لجامعات أمريكية وبريطانية)
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