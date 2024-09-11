6 تخصصات بـ150 جامعة عالمية

شهد ملتقى الجامعات العالمية للاستشارات التعليمية في الأحساء إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة، وطلاب وطالبات الجامعات المحلية، ومشاركة 150 جامعة عالمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، وحضور ممثلين ومستشارين من 18 جامعة، أغلبها من الجامعات التي حضرت الملتقى، وهي جامعات من المملكة المتحدة.

وتضمنت التخصصات المتاحة والمطلوبة في السوق السعودي: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسوب، والطب، والتمريض، وهندسة الطيران، وهندسة برمجيات في الدرجات العلمية: الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة، ومعاهد لغة إنجليزية.

وأوضح قائمون على الملتقى أنه يهدف إلى توفير استشارات تعليمية للطلاب المهتمين بمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وإتاحة الفرصة للطلاب لمقابلة ممثلي الجامعات الخارجية بشكل مباشر، والاستفسار عن جامعاتهم والتخصصات والتصنيفات الجامعية، وتوفير ورش عمل مقدمة من أكاديميين في مواضيع محددة مثل: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الكمبيوتر، ودراسة الطب في بريطانيا وأمريكا، ودراسة درجة الدكتوراة، ودراسة البرامج التحضيرية في بريطانيا وأمريكا، والتسجيل والتقديم على الجامعات للطلاب المؤهلين، والتعريف بالدراسة بالخارج ومنافعها، والتعريف ببرامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

جامعات ممثلة بالملتقى

01- University of Edinburgh (مصنفة 27 على مستوى العالم)

02- King College London (مصنفة 40 على مستوى العالم)

03- University of Manchester (مصنفة 34 على مستوى العالم)

04- Ulster University

05- University of Nottingham

-06 Lancaster University

07- Newcastle University

08 University of Kent

09 University of York

10- Queens University Belfast

11- University of Strathclyde

12- University of Reading

13- University of Exeter

14- University of Essex

15- University of Birmingham

16- St George University

17- (السنة التحضيرية لجامعات أمريكية وبريطانية) INTO Pathways

18- (السنة التحضيرية لجامعات أمريكية وبريطانية وأسترالية) Kaplan Pathways

19- Trinity College Dublin

20- StudyGroup (السنة التحضيرية لجامعات أمريكية وبريطانية)