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شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المملكة.. انطلاق قمة Startup 20 في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت فعاليات قمة Startup 20 في مدينة ساو باولو البرازيلية، بمشاركة وفد سعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس مجموعة الشركات الناشئة السعودية في مجموعة العشرين بالشراكة مع "نيوم" الجهة الحاضنة لمشاركة المملكة في مجموعة الشركات الناشئة Startup 20.
وتأتي مشاركة المملكة في القمة العالمية لتسليط الضوء على جهودها الداعمة لريادة الأعمال والابتكار.
وشهد الحدث تنظيم معرض سعودي مصاحب لتسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي أطلقتها المملكة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية تجمع خبراء سعوديين وعالميين لمناقشة أفضل الممارسات في مجال الابتكار وتطوير منظومات ريادية متكاملة إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون تحت مظلة مبادرة جسر الشركات الناشئة تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري في الشركات الناشئة السعودية والبرازيلية.
وتأتي مشاركة المملكة في القمة العالمية لتسليط الضوء على جهودها الداعمة لريادة الأعمال والابتكار.
وشهد الحدث تنظيم معرض سعودي مصاحب لتسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي أطلقتها المملكة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية تجمع خبراء سعوديين وعالميين لمناقشة أفضل الممارسات في مجال الابتكار وتطوير منظومات ريادية متكاملة إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون تحت مظلة مبادرة جسر الشركات الناشئة تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري في الشركات الناشئة السعودية والبرازيلية.