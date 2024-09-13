شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تبحث التعاون في مجالات الأمن الغذائي مع دول مجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

السعودية ودول مجموعة العشرين

تكثيف حجم التبادل التجاري

الدمام - شريف احمد - استعرضت المملكة، آفاق التعاون والعمل المشترك في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وسُبل دعمها وتطويرها.جاء هذا من خلال تعزيز الفرص الاستثمارية، وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي مع عددٍ من دول مجموعة العشرين؛ بما يُسهم في توفير الأمن الغذائي العالمي، والوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة.جاء ذلك خلال مشاركة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في اجتماع وزراء الزراعة في مجموعة العشرين الذي عُقد بالبرازيل، رئيسة الدورة الحالية للمجموعة، حيث عقد عدة لقاءات ثنائية، مع عددٍ من وزراء الزراعة في الدول الأعضاء.كما عقد لقاء موسّعًا مع مجموعة من رجال الأعمال البرازيليين، بحث من خلاله سبل تعزيز التعاون.بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في مجالات البيئة والمياه والزراعة، بما يعود بالفائدة الاقتصادية والتنموية على البلدين.هذا إلى جانب تكثيف حجم التبادل التجاري في الصناعات الغذائية والحيوانية، وتعزيز الشراكة المملكة والبرازيل.