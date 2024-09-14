شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تتصدر والشرقية بالمركز الثالث.. 100 ألف حادث مروري في المملكة خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الحوادث المرورية بالمملكة

الدمام - شريف احمد - كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي جهودها في التعامل مع حوادث المرور، خلال العام الماضي، إذ تلقت الهيئة ما مجموعه 105,056 بلاغًا من مختلف مناطق المملكة.واستحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من بلاغات الحوادث المرورية على مستوى مناطق المملكة، حيث بلغت إجمالي بلاغات الحوادث المرورية 30,719 بلاغًا بنسبة 29% من إجمالي البلاغات.وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيةً، بإجمالي 28,687 بلاغاً وبنسبة 27%، والمنطقة الشرقية ثالثةً، بإجمالي 12,933 بلاغًا بنسبة 12%، وعسير رابعةً بإجمالي 7792 بلاغًا بنسبة 7%، والمدينة المنورة خامسةً بإجمالي 6250 بلاغًا، وبنسبة 6%، والقصيم سادسةً بإجمالي 4458 بلاغًا، وبنسبة 4,24%.وسجّلت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة بلاغات للحوادث المرورية، حيث بلغت إجمالي البلاغات 867 بلاغًا بنسبة 1%، ثم منطقة نجران بإجمالي 1194 بلاغًا ب 1,13%، والجوف بإجمالي 1390 بلاغًا بنسبة 1,32%.وجاءت الباحة بإجمالي 1479 بلاغًا بنسبة 1,40%، وحائل بإجمالي 2233 بلاغًا بنسبة 2%، وتبوك بإجمالي 3329 بلاغًا بنسبة 3%، وجازان بإجمالي 3725 بلاغًا بنسبة 4%.