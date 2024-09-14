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إزالة 6 مواقع عشوائية وضبط 41 بائعًا متجولًا في "ذهبان جدة"

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حذيفة القرشي- جدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة جدة حملة ميدانية مكثفة في نطاق ذهبان، أزالت خلالها 6 مواقع عشوائية تضمنت حظائر أغنام وخيام وغرف مخالفة.
كما ضبطت الحملة 41 بائعًا متجولًا ضمن جهود مكافحة الباعة الجائلين.
وأكد رئيس بلدية ذهبان، عبد الله حمود مباركي، أن الحملة تأتي ضمن حرص الأمانة على تطبيق الأنظمة واللوائح ومنع كافة المخالفات لضمان بيئة حضرية منظمة وآمنة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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