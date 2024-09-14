شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: صيف 2024 يسجل أرقامًا مناخية قياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الأرقام المناخية التي جرى تسجيلها خلال صيف هذا العام 2024، حيث سجلت منطقة جازان أعلى كمية أمطار بواقع 184 ملم فيما سجلت المدينة المنورة أعلى سرعة للرياح بلغت 100 كم/س.

جاء ذلك خلال الاحتفاء بمناسبة اليوم العربي للأرصاد الجوية الذي يُعقد تحت شعار "الأثر المناخي .. وبرامج التأقلم".

وشهدت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة وصلت إلى 52 درجة مئوية وارتفعت نسبة تكون الضباب في الطائف خلال 8 أيام مقارنة بالعام الماضي.

ويأتي هذا التقرير لتسليط الضوء على التحولات المناخية التي تشهدها المملكة وأهمية برامج التأقلم التي تعزز الجهود المبذولة في مواجهة هذه التغيرات