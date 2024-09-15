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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الهلال الأحمر" ينظم فعاليات أسبوع التوعية بالإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، عددًا من الفعاليات والدورات المتخصصة.
وجاء ذلك بمشاركة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي، في حديقة العقيلات ببريدة.
وشارك فيها هيئة الرياضة وعدد من الجهات الحكومية والأهلية.
بالإضافة إلى الاختناق والحروق، والكسور، وغيرها من الإصابات الشائعة.
ويقدمها نخبة من المتخصصين في مجال "الخدمات الطبية الطارئة".
وجاء ذلك بمشاركة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي، في حديقة العقيلات ببريدة.
عدة أركان توعويةوتضمّنت الفعالية عددًا من الأركان التوعوية والتعريفية للإسعافات الأولية، لبيان أهمية الإسعافات الأولية في الحفاظ على الأرواح.
وشارك فيها هيئة الرياضة وعدد من الجهات الحكومية والأهلية.
زيادة الوعي لدى شرائح المجتمعوتهدف إلى زيادة الوعي لدى شرائح المجتمع حول كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية عند الإصابات الرياضية كالإغماء.
بالإضافة إلى الاختناق والحروق، والكسور، وغيرها من الإصابات الشائعة.
ويقدمها نخبة من المتخصصين في مجال "الخدمات الطبية الطارئة".