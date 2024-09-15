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صور.. "الهلال الأحمر" ينظم فعاليات أسبوع التوعية بالإسعافات الأولية

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واس - بريدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، عددًا من الفعاليات والدورات المتخصصة.
وجاء ذلك بمشاركة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي، في حديقة العقيلات ببريدة.

عدة أركان توعوية

وتضمّنت الفعالية عددًا من الأركان التوعوية والتعريفية للإسعافات الأولية، لبيان أهمية الإسعافات الأولية في الحفاظ على الأرواح.
وشارك فيها هيئة وعدد من الجهات الحكومية والأهلية.

زيادة الوعي لدى شرائح المجتمع

وتهدف إلى زيادة الوعي لدى شرائح المجتمع حول كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية عند الإصابات كالإغماء.
بالإضافة إلى الاختناق والحروق، والكسور، وغيرها من الإصابات الشائعة.
ويقدمها نخبة من المتخصصين في مجال "الخدمات الطبية الطارئة".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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