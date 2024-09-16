شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 مخالفين لصيدهم دون ترخيص بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، من القبض على 3 مقيمين من الجنسية السورية، وهم: إسماعيل أسعد حماده، محمد خير العلي، محمد إبراهيم مصلح، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.

وكان بحوزتهم 3 بنادق هوائية، و100 ذخيرة هوائية حية، و54 طيرًا مصيدًا.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة. عقوبة صيد طائر الدخل وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة 5 آلاف ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل دون ترخيص غرامة 5 آلاف ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.