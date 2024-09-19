شكرا لقرائتكم سبب الثآليل وطرق علاجها والفرق بينها وبين مسمار القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرضت الدكتورة نورة المغربي، طبيب علاج قدم وكاحل، الفرق بين مسمار القدم والثؤلول في القدم، موضحةً أنه عادةً ما يكون للنمو الخشن نقاط صغيرة مرئية بنية أو سوداء اللون في المنتصف، وهذه النقاط عبارة عن أوعية دموية متجلطة تزود الثؤلول بالغذاء.

وتابعت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أنه من ناحية أخرى لا تحتوي مسامير القدم على أي نقاط في المنتصف، حيث يمكن أن تبدو هذه المسامير الصلبة ذات اللون الفاتح في القدم وتشعر وكأنها ثآليل، مشيرةً إلى أنه عادة ما تتكون الثآليل في أماكن مختلفة في القدم، حيث يمكن أن تتطور في مجموعات وتسبب الألم عند المشي أو الوقوف، وأن الثآليل تعطل نمط الجلد الطبيعي في القدم.

وعرفت الدكتورة الثآليل وقالت: إنها عبارة عن نمو جلدي شائع ولكنه مزعج يمكن أن يظهر في أي مكان على الجلد، بما في ذلك القدمين والوجه والساقين وأماكن أخرى في الجسم اعتمادًا على مكان ظهور النمو، وقد يوصي طبيب علاج القدم بواحد أو أكثر من خيارات علاج الثآليل في القدم.

سبب الثآليل

وتابعت أن الثآليل تحدث عندما تصاب خلايا الجلد بفيروس يسمى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وهناك العديد من سلالات فيروس الورم الحليمي البشري المختلفة، والتي توجد على القدمين واليدين، وفي حين أن الجميع يتلامس مع فيروس الورم الحليمي البشري في مرحلة ما أو أخرى، لا يصاب الجميع بالثآليل ويُعتقد أن هذا يرجع إلى الاختلافات في أنظمتنا المناعية. يُعتقد أن الأشخاص الذين يعانون من خلل معين في الجهاز المناعي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالثآليل.

خيارات علاج الثآليل

وحول علاج الثآليل، قال: إن بعض الحالات قد تُستخدم فيها جراحة إزالة الثآليل بالليزر أو جراحة إزالة الثآليل التقليدية عندما لا يمكن علاج الثآليل بخيارات أخرى وأثناء جراحة إزالة الثآليل، تتم إزالة قاعدة الثآليل باستخدام التجميد بالتبريد، أو الوخز بالإبر الكهرباء، أو أشعة الضوء المكثفة (الليزر)، كما يمكن استخدام إجراء يسمى العلاج بالتبريد لتجميد الثآليل تمامًا، حيث يتم إجراء الإجراء عمومًا في عيادة الطبيب القدم او الجلدية، وقد يكون غير مريح أثناء عملية التجميد.

وكذلك يمكن حقن الأدوية في الثآليل أو وضعها موضعيًّا على المنطقة لقتل الفيروس المسبب للثآليل. قد تشمل هذه الأدوية بليومايسين وإيميكيمود- من بين أدوية أخرى، وأيضًا قد يوصي طبيب الأمراض الجلدية او طبيب قدم أيضًا بخيارات لا تستلزم وصفة طبية لإزالة الثآليل بفعالية على حسب حالة كل مريض. وتتوفر هذه المنتجات في شكل مراهم أو ضمادات أو جل أو أشكال أخرى، وعادةً ما تحتوي على حمض الساليسيليك الذي يذيب أنسجة الثآليل. ولأن عملية الذوبان تدريجية، فقد يستغرق الأمر عدة مرات وفترة زمنية أطول لرؤية النتائج الكاملة.

وتابعت أنه يوصي معظم أطباء الجلدية بالعديد من النصائح لمساعدتك على منع انتشار الثآليل من شخص لآخر. يمكن لطبيب الجلدية الخاص بك أن يقدم لك قائمة كاملة من النصائح لمنع انتشار الثآليل، بشكل عام، يمكن تجربة ما يلي: (لا تعبث بالثآليل- ارتدِ دائمًا الأحذية في الأماكن العامة إذا كانت الثآليل على قدمك- حافظ على الثآليل جافة قدر الإمكان- لا تسمح لأي شخص بلمس الثآليل “باستثناء طبيب القدم او الجلدية أو مقدم الرعاية”- لا تخدش الثآليل).

وحول أفضل طريقة لإزالة الثآليل، قالت: إن أفضل طريقة وأكثرها شيوعًا لإزالة الثآليل هي العلاج بالتبريد؛ نظرًا لأن هذا العلاج يستخدم النيتروجين السائل لتجميد الثآليل، فهو فعال للغاية. يمكن للعلاج بالتبريد علاج 50٪ إلى 70٪ من الثآليل بعد ثلاثة إلى أربعة علاجات. في حين قد يستغرق الأمر عدة علاجات قبل أن يرى المرضى إزالة الثآليل تمامًا، يمكن أن توفر هذه الطريقة نتائج رائعة في فترة زمنية قصيرة.

مسمار القدم

وبالنسبة إلى مسمار القدم قالت: إنه عبارة عن طبقات سميكة من الجلد، وتنتج عن الضغط المتكرر أو الاحتكاك في المكان الذي تتطور فيه الذرة أو النسيج المتصلب، وتنتج عن الضغط أو الاحتكاك بالجلد.

ويعد سماكة الجلد رد فعل وقائي، حيث يصاب المزارعون والمجدفون بمسامير على أيديهم تمنع تكون البثور. وغالبًا ما يصاب الأشخاص المصابون بالتهاب المفصل الصدغي الفكي بمسامير فوق التهاب المفصل الصدغي الفكي لأنها تحتك بالحذاء، وقد تكون مسامير القدم والكالو مؤلمة، ولكنها ليست مشاكل خطيرة بالنسبة لمعظم الناس.

وبالنسبة إلى الأعراض فأوضحت الدكتورة أنها قد تشمل الجلد السميك والمتصلب وقد يكون الجلد متقشرًا وجافًّا وتوجد مناطق جلدية سميكة ومتصلبة على اليدين أو القدمين أو مناطق أخرى قد يتم فركها أو الضغط عليها، وقد تكون المناطق المصابة مؤلمة وقد تنزف، وغالبًا ما يكون منع الاحتكاك هو العلاج الوحيد المطلوب.

ولفتت إلى أن مضاعفات مسامير القدم والكالو نادرة، والأشخاص المصابون بمرض السكري أو مشاكل في الأعصاب في أصابع القدم معرضون للقرحة والالتهابات، ويجب عليهم فحص أقدامهم بانتظام لتحديد أي مشاكل على الفور. وتحتاج مثل هذه الإصابات في القدم إلى عناية طبية.