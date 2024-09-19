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حرس الحدود ينقذ مواطنين من الغرق في جدة

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الرياض - محمد الوسيري - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة مواطنين من الغرق أثناء ممارستهما السباحة، وتم تقديم المساعدة لهما وإسعافهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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