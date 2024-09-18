شكرا لقرائتكم خبر عن في المنتدى العالمي بروسيا.. "المملكة" تستعرض فرص الاستزراع المائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت المملكة في المنتدى العالمي لمصايد الأسماك ومعرض المأكولات البحرية 2024، في روسيا الاتحادية خلال الفترة 17 - 19 سبتمبرالحالي، بحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة د. علي بن محمد الشيخي، أن مشاركة المملكة تمثلت في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وصندوق التنمية الزراعية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

دعم شركات القطاع الخاص

وأشار الشيخي إلى أن مشاركة المملكة تهدف إلى دعم شركات القطاع الخاص في تسويق المنتجات السمكية في الأسواق العالمية ذات الأولوية، وفتح أسواق جديدة مثل السوق الروسي الذي يعد فرصة لإيصال المنتجات السمكية المستزرعة في المملكة إلى أكثر من 5 دول تابعة للاتحاد الروسي.



ندوة للفرص الاستثمارية

وأوضح أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، ركز على ترويج الفرص الاستثمارية، والتعريف بجهود المملكة في دعم وتطوير صناعة الاستزراع المائي، وصناعة المنتجات والمأكولات البحرية، ولقاء كبار المستثمرين والجهات الحكومية ذات العلاقة من الجانب الروسي، لتعزيز التعاون الاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين.

وأشار الوكيل المساعد إلى أن البرنامج نظم على هامش المعرض ندوة لترويج الفرص الاستثمارية بقطاع الاستزراع المائي في المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية مثل: وزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وصندوق التنمية الزراعية.

وبحضور العديد من الشركات الروسية ورجال الأعمال الروسيين، ومسؤولين من الجهات الحكومية في روسيا، وعدد من الشركات السعودية الرائدة في مجال الاستزراع المائي.



دخول السوق العالمية

كما شارك رئيس وفد المملكة د. علي بن محمد الشيخي، في المؤتمر المقام على هامش المعرض، واستعرض من خلاله جهود المملكة في تطوير صناعة الاستزراع المائي، والممكنات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب وأهمية الصناعة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

ويُعد المنتدى العالمي لمصايد الأسماك ومعرض المأكولات البحرية في روسيا، الحدث الرئيسي الذي يربط آلاف الشركات من جميع أنحاء العالم مع شركات مصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والخدمات اللوجستية، والتعبئة، والتغليف.

كما يُعد منصة مهمة للشركات لدخول السوق العالمية، ويضم أكثر من 350 عارضًا من 17 دولة، ويزوره قرابة 20 ألف زائر من أكثر من 75 دولة في العالم.