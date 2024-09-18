السعودية | الغامدي يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بالشؤون الإسلامية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع سعود بن عليبي الغامدي أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – أيدهما الله – بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة على وظيفة مدير عام بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأكد الغامدي أن هذه الترقية وسام فخر واعتزاز وشرف وحافز كبير من القيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يوفقه للعمل بما يخدم الدين والمليك والوطن، مقدّماً الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ثقته ودعمه المتواصل لجميع منسوبي قطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق رسالتها وأهدافها وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

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