شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سلطان بن سلمان يرأس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز – رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، عقد المجلس اجتماعه الثالث للدورة السادسة بمقر المركز بحي السفارات بالرياض، وفي بداية الاجتماع ثمن المجلس ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – من دعم واهتمام لذوي الإعاقة ، و بقضية الإعاقة بشكل عام، وما حظي به المركز من رعاية واهتمام ودعم من المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة لبرامجه ومشاريع أبحاثه العلمية وفعالياته تحت شعار(علم ينفع الناس).

كما عبر المجلس عن اعتزازه بما وصل إليه المركز في جميع المسارات ، ومنها مسار الجرأة نحو المستقبل، ومسار الذكاء الاصطناعي، وبرنامج اللقاءات العلمية، والمبادرات والتي منها مبادرة رحلة التعلم الشامل في التعلم العام للطلبة ذوي الإعاقة ، وأشاد المجلس بدعم الخطة الاستراتيجية للباحثين وطلاب الدراسات العليا من خلال تقديم البرامج التدريبية التكاملية التي تسهم في تنمية المهارات البحثية وتهدف إلى تنمية مهارات الباحثين وتهيئة المساندة للمساهمة بأبحاث عالية الجودة والنشر في المجلات العلمية ومنها مجلة المركز -أبحاث الإعاقة-، كما اثنى المجلس على ما تم تحقيقه من خلال مجموعات البحث والابتكار.

وأشاد سمو رئيس مجلس الأمناء بمشروع الغرف الحسية الذي ينضوى تحت استراتيجية وأهداف المركز التي تواكب رؤية 2030، وعقب ذلك استعرض سموه تقارير الاجتماع ووافق المجلس على القوائم المالية غير الموحدة للمركز للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، والموافقة على التقرير السنوي للعام 2023م، واعتمد المجلس الخطة السنوية للبرامج والأنشطة ، وكذلك الخطة التشغيلية للعام 2024-2025م، وفي ختام الاجتماع قدم المجلس شكره وتقديره للعضو المؤسس طارق بن عبد الهادي طاهر لمبادرته باستضافة اللقاء السابع عشر للمؤسسين ، والذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز – مستشار خادم الحرمين الشريفين – أمير منطقة مكة المكرمة. بالمدينة الاقتصادية برابغ.