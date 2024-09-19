فيلم بنسيون دلال في دور العرض المصرية 10 أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - قررت الشركة المنتجة لفيلم بنسيون دلال بالاتفاق مع الشركة الموزعة طرح الفيلم تجاريا في دور العرض المصرية والعربية يوم 10 أكتوبر المقبل.

فيلم بنسيون دلال من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وبطولة بيومي فؤاد وعمر متولي ومحمود حافظ ووليد فواز ومحمد رضوان وطاهر أبو ليلة وإبرام سمير وأسامة السيد (ميكا) وخالد سرحان وأمجد الحجار وجيهان خيري وألحان المهدي وإسراء رخا وأمجد عابد وأسامة عبد الله وسلمى المحجوبية وغادة طلعت وضيفة شرف الفيلم النجمة نسرين أمين.

فيلم بنسيون دلال من إخراج شادي الرملي وهو إنتاج مشترك بين شركات scoop وgood fellas و fillme وتوزيع شركة empire .

أحداث فيلم بنسيون دلال

وتدور أحداث فيلم بنسيون دلال حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعياً أن سيسافر للقاء المستثمرين.

وأثناء غيابه خلال أحداث فيلم بنسيون دلال يحاول أحد أبناء "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب، وفي نفس الوقت يحاول الابن "عادل" المطرب أن يدعو منتج مهم لسماعه وهو يغني.. أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقاءها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش.

وكذلك يستضيف الابن "عصام" المتشدد دينيا خلال أحداث فيلم بنسيون دلال أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون، وكل ذلك يحدث بينما يحاول الابن الآخر سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.