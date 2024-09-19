الأحد.. يالا نغنى في حفل التخت العربى على المسرح المكشوف بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة -

ضمن توجهات الثقافة المصرية الهادفة لتقديم أعمال عمالقة الطرب الأصيل تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة التخت العربى للموسيقى والغناء العربى بقيادة الدكتور ياسر معوض تحت عنوان يالا نغنى فى الثامنة والنصف مساء الأحد ٢٢ سبتمبر على المسرح المكشوف

ويضم مختارات من أشهر أعمال الطرب لعمالقة الزمن الجميل منها " تخونوه ، بحلم بيك ، أحلف بسماها و ترابها ، أهواك ، جانا الهوا ، الناجح يرفع أيده لـ عبد الحليم حافظ ، أنساك ، انت عمرى ، ألف ليلة و ليلة ، هو صحيح الهوي غلاب لـ ام كلثوم ، يا مسافر وحدك لـ عبد الوهاب ، الليلة الكبيرة ، ليلة إمبارح لـ سيد مكاوى مع مقتطفات أخرى من أعمال " الصهبجية ، طلعت يا محلا نورها ، الحلوة دي ، الرضا و النور ، لاجل النبي ، تاكسي الغرام ، منديل الحلو ، حبيبى وعنيا ، اللي تعبنا سنين في هواه ، محسوبكم داس ، بلادي ، بالأحضان ، يا أغلي اسم في الوجود أسماء الله الحسنى .

جدير بالذكر أن فرقة التخت العربي اهتمت منذ تأسيسها بتقديم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية ، وتضم نخبة من أمهر العازفين والمطربين ، احتلت الفرقة مكانة متميزة في الساحة الفنية بعد تقديمها العديد من الحفلات الناجحة في مختلف دول العالم العربية والأجنبية، إلى جانب مشاركتها في مهرجانات دولية متخصصة وحصولها على جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء في إسطنبول بتركيا عام ٢٠١٠ وحصلت مؤخرا على جائزة من دولة الصين كأفضل فرقة تؤثر على الوعى القومى العربى لعام ٢٠٢٣.