المخالفات تتساوى مع رخص منشآت التدريب الأهلي

فيما أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 37 رخصة جديدة لمنشآت تدريب أهلية في مجالات متنوعة خلال شهر أغسطس الماضي، رصدت المؤسسة 37 مخالفة بالمعاهد والمراكز التدريبية الأهلية في نفس الفترة، بينما تم إصدار 51 بطاقة مدرب معتمد لمزاولة نشاط التدريب.

زيارات إشرافية

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة تعمل على متابعة تنفيذ لوائح وأنظمة التدريب الأهلي لضبط جودة البرامج التدريبية المقدمة بالمنشآت التدريبية الأهلية، وذلك من خلال تنفيذ عدة إجراءات أبرزها الزيارات الإشرافية الدورية التي بلغ عددها 18 زيارة إشرافية خلال الشهر الماضي.

وأشار إلى أن أبرز مخالفات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية تمثلت في عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، وإصدار شهادات مخالفة لأنظمة وتعليمات التدريب، وكذلك عدم التقيد بشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية، إضافة إلى استخدام مقر المنشأة التدريبية أو جزء منه لغير ما رُخص له من المؤسسة ووجود أعضاء هيئة إدارية أو تدريبية غير معتمدة.

تثقيف صحي

أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد الرخص الممنوحة لمنشآت التدريب الأهلي، بلغت 200 رخصة في عام 2023، وذلك لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، ليتجاوز عدد المنشآت المرخصة 1300 منشأة بمختلف المناطق، وتم تجديد 21 رخصة، وإلغاء 3 رخص لمخالفات، وإلغاء رخصة وحيدة بناء على طلب المالك، وكذلك إصدار 12 رخصة منشأة تدريب تختص ببرنامج التثقيف الصحي، وإصدار 74 رخصة منشأة تدريب عن طريق منصة أبدع التابعة لوزارة الرياضة.

وبلغ التزام منشآت التدريب الأهلي لتعليمات وأنظمة التدريب 96%، بينما تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة منشأت تدريب أهلية للبنين، حيث بلغت إجمالي المنشآت التدريبية الأهلية للبنين 336 منشأة بـ39%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا، بإجمالي 180 منشأة بـ21%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 142 منشأة بـ17%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 39 منشأة بـ5%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 38 منشأة بـ4%.

مخالفات للمعاهد والمراكز التدريبية الأهلية

- عدم الالتزام بضوابط الإعلانات

- إصدار شهادات مخالفة لأنظمة وتعليمات التدريب

- تجاهل شروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية

- استخدام مقر المنشأة لغير ما رُخص له

- وجود هيئة إدارية أو تدريبية غير معتمدة