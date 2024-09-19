شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 - 9 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس العديد من الأخبار المهمة على رأسها اتفاق اتحاد الكرة ورابطة الأندية على التعاقد على جهاز خاص بتقنية التسلل، وتمسك كولر باستمرار محمد عبد الله.

الأهلي يعلن رحيل اللاعب التاسع في الصيف.. عبد الحفيظ إلى سيراميكا

ووصل عدد اللاعبين الراحلين عن صفوف الأهلي قبل بداية الموسم الجاري إلى 9 لاعبين في مختلف المراكز، عما كان عليه الوضع في قائمة الموسم الماضي، ما بين لاعبين محترفين ومحليين بواقع 3 محترفين و6 لاعبين محليين، وذلك بعدما وافق النادي الأهلي على إعارة يوسف عبد الحفيظ، أحد الواهب الصاعدة مواليد 2005 إلى نادي سيراميكا لمدة عام على سبيل الإعارة.

اتفق مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام و رابطة الأندية خلال الاجتماع الذى عقد أمس في حضور رؤساء أندية الدوري الممتاز على التعاقد على الجهاز الخاص بتقنية " التسلل شبه الآلي " في الموسم الجديد للدوري 2024 – 2025 .

المتحدة للرياضة: بعد أن قدم الأهلي موسمًا استثنائيًا، حان الوقت للاحتفال بتسليم درع الدوري يوم السبت

تنظم الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفى و سيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة ، بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة إحتفالية تسليم درع الدوري للنادي الأهلي يوم السبت المقبل عقب مباراة جورماهيا الكيني . أعلنت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أمس الأربعاء تأجيل ملف التعاقد مع اللاعب الأجنبي الخامس إلى يناير المقبل، والاكتفاء باللاعبين الحاليين المقيدين في قائمة الفريق الأحمر وهم الثلاثي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم وبيرسي تاو. يناقش مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل، سواء بالاستمرار لموسم آخر أو الاكتفاء بالموسم الحالي ورحيله بالمجان عقب نهاية الموسم الجاري.

بعد نجاح الأندية بالتعاون مع الرابطة في الاتفاق على موسم استثنائي، صاحب ذلك حالة من الثقة كانت مفقودة بين جميع الأطراف في وقت سابق، وتم الاتفاق بين رؤساء الأندية على تشكيل لجنة من بينهم، تمثل الأندية و يكون دورها الاجتماعات المستمرة مع الرابطة للمشاركة في كل ما يخص نظام المسابقات فى المستقبل القريب وتحديدا موسم 2025-2026، حتي يكون هناك توحيد جماعي للآراء، بهدف فرض العدالة بين الجميع ما يلغي فكرة مجاملة ناد علي حساب آخر أو تعمد ظلم ناد آخر، وفى نفس الوقت ضمان انتظام المسابقات دون تأجيلات تضر المواعيد المفترضة.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غداً الجمعة، عن ارتداء أبناء ميت عقبة للقميص الأزرق الفاتح "اللبني" والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الوردي.

كولر يتمسك باستمرار محمد عبد الله في الموسم الجديد