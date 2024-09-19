شكرا لقرائتكم مؤسسة الملك سلمان غير الربحية امتداد لإسهامات القيادة في الأعمال الخيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمراً ملكياً باعتماد النظام الأساسي لمؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

إذ أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمر بصفته الشخصية، إذ تعتبر المؤسسة امتداداً لإسهاماته واهتماماته وشغفه بالأعمال الخيرية والإنسانية.

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الاستثمار في الإنسان

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر حسابه على منصة “إكس”، إن الاستثمار في الإنسان وتنمية ثقافته واعتزازه بهويته، هو نهج دائم سنستمر عليه دائماً بإذن الله.

وأضاف الملك سلمان “ولأننا نسعى لمواجهة التحديات البشرية واستدامة ازدهار المجتمعات، فإننا نطلق مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، متطلعين لإحداث أثر دائم للفرد والمجتمع”.

المراكز الثقافية التابعة للمؤسسة

وتعتبر المؤسسة خاصة، تندرج ضمن القطاع غير الربحي، والذي يعد على قائمة أولويات واهتمامات مؤسسها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتهدف إلى مواصلة أعمال وإنجازات خادم الحرمين الشريفين التي حقّقها في القطاع غير الربحي.

وتتضمن المراكز الثقافية التابعة للمؤسسة، والتي تعد الذراع الثقافي لها كلًا من: مكتبة الملك سلمان، متحف الملك سلمان وكلاهما في مشروع بوابة الدرعية، ومتحف المجتمع السعودي في حديقة الملك سلمان.

وتنتهج مؤسسة الملك سلمان غير الربحية منهجاً يقتدي بالملك سلمان بن عبدالعزيز، ويستلهم من شخصيته شعار “الإنسان أولاً أينما كان”، كما أنها تعكس سماته الشخصية، وتعتبر مراكز الملك سلمان الثقافية امتداداً لاهتمامه.