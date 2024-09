شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب خفيف على أجزاء من الشرقية ومكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة خلال ساعات الصباح الباكر يوم الاثنين، تبدأ الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. للتفاصيل — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.مكة مكرمة: القنفذة والليث والمظيلف وثول وجدة ورابغ.