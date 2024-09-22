تحذير من محظورات استخدام العلم السعودي

حذرت وزارة الداخلية، من «محظورات» لا يمكن القيام بها عند استخدام علم المملكة خلال الاحتفالات التي ترافق اليوم الوطني، غدا الإثنين.

وذكرت الوزارة أنه يحظر رفع علم «باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يصبح بحالة من القدم لا تسمح باستعماله، يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله».

وأضافت أنه «يُحظر استخدام العلم كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية، ويجب ألا يحفظ العلم في مكان سيئ يسبب تلف العلم أو اتساخه».

كما نص البيان على «ألا يوضع أو يُطبع العلم على أجساد الحيوانات، وألا يُثبَّت العلم أو يُشد على السارية، بل يكون دائمًا واقفًا وحر الحركة، ويجب ألا يُستخدم العلم كأداة لربط أو حمل شيء ما».

ويحظر أيضًا «استخدام العلم بأي صورة قد تهينه أو تعرضه للتلف، بما في ذلك طباعته على المواد التي يُنوى التخلص منها بعد استخدامها، ويجب ألا يُرفع بشكل مقلوب أبدًا مهما كانت الظروف».

كما حذر البيان من «تنكيس علم المملكة الوطني أو العلم الخاص بخادم الحرمين الشريفين»، مشددًا على أنه يجب «ألا يُلامس العلم أي شيء أدنى منه (أرض أو ماء أو طاولة)».