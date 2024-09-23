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مسيرة للهجن والخيول بمحافظة حقل احتفالًا باليوم الوطني

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واس- حقل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة حقل مسيرة متنوعة بالمركبات والهجن والخيول العربية الأصيلة، وذلك احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.
وانطلقت المسيرة على الطريق الواقع أمام نادي حقل الرياضي، يتقدمها الهجانة، والفرسان يحملون أعلام المملكة، وصورًا للقادة، وشعارات وطنية، تعبيرًا عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية، وسط تفاعل كبير من أهالي المحافظة.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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