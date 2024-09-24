شكرا لمتابعة خبر عن “الوزراء” يوافق على إنشاء 10 كليات أهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر مجلس الوزراء ،خلال جلسة اليوم الثلاثاء ، الموافقة على إنشاء عشر كليات أهلية .

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ، والتي عقدت في الرياض .

واطلع المجلس خلال جلسته على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.