شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي بن طلال يكشف موعد انتهاء الأعمال بمطار أبها الجديد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، أن الأعمال في مطار أبها الجديد ستبدأ في عام 2025 وسيبدء التشغيل في عام 2028.

وقال الأمير تركي خلال لقاء مع برنامج ” ‎بودكاست فنجان” : ” المطار الجديد سيعكس هوية عسير وطبيعتها، وسيكون أحلى مطار في المملكة بعد مطار الرياض”.

وأضاف في حديثه ، أنه تم إحضار أفضل 5 مصممين في العالم، وتمت المشاركة في مرجعية طرح الموضوع، وبدأت المنافسة، وعرضت جميع التصاميم على الأمير والفريق أوصى بتصميم أقره الأمير، وكتب بخط يده” هذا التصميم الذي يليق بعسير عظيم جدا”.

وأشار الأمير أن مطار أبها الدولي حصل على تصنيف أفضل مطار إقليمي في أعوام 2021، و2022 و2023، على وضعه الحالي، لافتا إلى أن التقييم يتم حسب المعايير الدولية التي تضعها المنظمة الدولية للطيران.

ونوه في حديثه بأنه علي الرغم من الظروف الأمنية التي مر بها مطار أبها حصل على الترتيب الثاني عالميا في دقة إقلاع الطائرات، ومؤخرا تم افتتاح الصالة الدولية الكبيرة بعد تكبيرها، كما انتقل كل الفريق إلى مبنى إداري جديد تكلفته لم تتجاوز 30 مليون ريال.