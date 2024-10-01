شكرا لقرائتكم مقترح أذربيجاني لإنشاء صندوق سيادي استثماري مع السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعا معالي وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف إلى تأسيس صندوق سيادي استثماري مشترك بين المملكة وأذربيجان، يسهم في تعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية للبلدين وطرف ثالث.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، الذي يرأس وفدًا من أصحاب الأعمال السعوديين في زيارة إلى أذربيجان لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

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وأوضح معاليه أن الشركات السعودية الكبيرة مثل أرامكو وسابك وأكوابور وشركات تعمل في القطاع السياحي، موجودة في أذربيجان وهذا دليل قوة البيئة الاستثمارية وجاذبيتها.

إنشاء صندوق سيادي استثماري مع المملكة

من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي ضرورة توقيع اتفاقية لحماية الاستثمارات بين المملكة وأذربيجان لتوفير بيئة آمنة تدعم تدفق الاستثمارات بين البلدين وتركزت المناقشات على تعزيز الاستثمارات السعودية بالسوق الأذربيجانية

في قطاعات البترول والطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والبنية التحتية والثروة الحيوانية والزراعة والتعدين.

وتطرق اللقاء إلى سبل تمكين الشركات الأذربيجانية من المشاريع الضخمة بمجال البنية التحتية بالسوق السعودي وتصدير منتجات غذائية إلى المملكة.

واتفق الجانبان على ضرورة تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين السعوديين لتشجيعهم على الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الحرة في أذربيجان.