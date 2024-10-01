شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: كسوف حلقي للشمس على الكرة الأرضية غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد الكرة الأرضية يوم غد الأربعاء حدوث كسوف حلقي للشمس، ويستمر بكافة مراحله (6 ساعات و 4 دقائق) ما بين الساعة 06:42 مساءً وحتى الساعة 12:46 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية وهو غير مشاهد بسماء السعودية والعالم العربي.

وعَـدّ رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، الكسوف الحلقي أحد أنواع كسوف الشمس يحدث في بداية الشهر القمري عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس، ولكن يبقى جزء خارجي من الشمس كحلقة تحيط بالقمر، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك أن القمر يتحرك في مدار بيضاوي وليس دائريًا تمامًا، لذلك فهو يتحرك أحيانًا بعيدًا عن الأرض وقريبًا في أحيان أخرى، وسيكون القمر أثناء هذا الكسوف في “الأوج” (أبعد مسافة من الأرض) مما يجعل حجمه الظاهري صغيرًا جدًا.

وقال :” إنه عند الذروة العظمى للكسوف الحلقي سيكون القطر الظاهري للقمر أصغر بنسبة 6.4% من المتوسط ما يعني أنه غير قادر على تغطية الشمس تمامًا ولهذا السبب يُعَد هذا كسوفًا حلقيًا، ولذلك سيتمكن الراصدون في المناطق ضمن مسار الكسوف الحلقي الضيق عبر المحيط الهادئ والطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، من رؤية مرور القمر مباشرة أمام الشمس، ولكن لن يغطيها بالكامل لأن القمر سيكون بعيدًا عن الأرض و حجمه الظاهري لن يكون كبيرًا كفاية، لذلك ستبقى حلقة مضيئة حول القمر تسمى “حلقة النور” ما يعني بأن هالة الشمس لن تكون مرئية.

ولفت الانتباه إلى أن الكسوف الحلقي سيصل ذروته العظمى عند الساعة 09:46 مساءً بتوقيت السعودية وسط المحيط الهادي وتحديدًا في الموقع (22° غربًا 114.5° جنوبًا) حيث سيغطى قرص الشمس بنسبة 87.1% فقط بالقمر وسيستمر لمدة 7 دقائق و 25 ثانية، و سيتبع ذلك بـ 3 دقائق وصول القمر منزلة الاقتران لشهر ربيع الآخر عند الساعة 09:49 مساءً بتوقيت السعودية.

يُذكر أن هذا الكسوف للشمس هو الثاني والأخير في سنة 2024م.