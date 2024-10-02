شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في أمريكا إلى أعلى مستوياته منذ 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فقد ارتفع عددالوظائف الشاغرة خلال شهر أغسطس إلى 04ر8 مليون وظيفة مقابل 71ر7 مليون وظيفة خلال شهر يوليو وفقًا للبيانات المعدلة، إذ كان الجزء الأكبر من نمو العدد في قطاع التشييد والحكومات المحلية وحكومات الولايات.

وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 69ر7 مليون وظيفة خلال أغسطس. تراجع معدل التوظيف في الوقت نفسه، تراجع معدل التوظيف إلى 3ر3%، وهو أقل مستوى له منذ 2013، باستثناء فترة جائحة

وتراجع معدل تسريح العمالة في الولايات المتحدة إلى 1% خلال الشهر نفسه.

ورغم زيادة عدد الوظائف الشاغرة، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن أصحاب العمل يقلصون عمليات التوظيف. منع تباطؤ سوق العمل وكان قرار مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي في الشهر الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس محاولة لمنع تباطؤ سوق العمل والتوظيف بصورة أكبر.

وقال مسؤولو المجلس إنهم قد يخفضون الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى في نوفمبر المقبل إذا استمر ضعف التوظيف في الولايات المتحدة. الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 3 شهور، وهو التطور الذي يشير إلى استمرار تباطؤ الطلب على العمال.وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فقد ارتفع عددالوظائف الشاغرة خلال شهر أغسطس إلى 04ر8 مليون وظيفة مقابل 71ر7 مليون وظيفة خلال شهر يوليو وفقًا للبيانات المعدلة، إذ كان الجزء الأكبر من نمو العدد في قطاع التشييد والحكومات المحلية وحكومات الولايات.وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 69ر7 مليون وظيفة خلال أغسطس.في الوقت نفسه، تراجع معدل التوظيف إلى 3ر3%، وهو أقل مستوى له منذ 2013، باستثناء فترة جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020.وتراجع معدل تسريح العمالة في الولايات المتحدة إلى 1% خلال الشهر نفسه.ورغم زيادة عدد الوظائف الشاغرة، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن أصحاب العمل يقلصون عمليات التوظيف.وكان قرار مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي في الشهر الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس محاولة لمنع تباطؤ سوق العمل والتوظيف بصورة أكبر.وقال مسؤولو المجلس إنهم قد يخفضون الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى في نوفمبر المقبل إذا استمر ضعف التوظيف في الولايات المتحدة.