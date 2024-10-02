شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أغسطس.. تراجع غير متوقع للإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء، تراجعًا طفيفًا غير متوقع للإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي.

وقالت الوزارة، إن الإنفاق على مشروعات التشييد تراجع خلال أغسطس بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 132ر2 تريليون دولار سنويًا، بعد تراجعه خلال يوليو بنسبة 5ر0% إلى ما يعادل 134ر2 تريليون دولار سنويًا، وفقًا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق على التشييد خلال أغسطس بنسبة 1ر0% بعد تراجعه بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق عليه، وفقًا للبيانات الأولية. إنفاق القطاع الخاص جاء التراجع غير المتوقع للإنفاق على خلفية انخفاض إنفاق القطاع الخاص بنسبة 2ر0% إلى ما يعادل 642ر1 تريليون دولار، في حين تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد السكنية بنسبة 3ر0%، إلى ما يعادل 9ر899 مليار دولار سنويًا.

كما تراجع الإنفاق على المشروعات غير السكنية بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 2ر742 مليار دولار سنويًا.

وفي الوقت نفسه، أشار تقرير وزارة التجارة إلى استقرار الإنفاق العام على التشييد خلال أغسطس عند مستوى 4ر102 مليار دولار سنويًا، في حين زاد الإنفاق على مشروعات الطرق السريعة بنسبة 1ر1%، إلى ما يعادل 4ر141 مليار دولار سنويًا.