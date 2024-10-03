انتهاء استعدادات ضاحية عنيزة لمزادات الإبل

انتهت بلدية عنيزة من تنفيذ أعمالها التطويرية بموقع ضاحية عنيزة لمزادات الإبل الذي ينطلق 11 أكتوبر الجاري ضمن جهودها وشراكتها مع القطاع الخاص ودعمها للفعاليات المتنوعة بعنيزة خاصة مزاد الإبل في نسخته الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي برعاية أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود وبدعم مباشر من سعادة أمين القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي.

وأشرف على تنفيذ الخطة رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس بن محمد القحطاني بالمناقشة المستمرة مع الفرق العاملة والإدارات المعنية والوقوف على الطبيعة.

وقامت بلدية عنيزة بزيادة عرض مسارات الطريق الرئيسي في الموقع من 70 إلى 100 متر لهدف استيعاب حركة المركبا

وكذلك توسيع عرض جادة الإبل من مساحة 30 مترًا إلى 50 مترًا لتفادي الزحام عند منطقة الأسواق الشعبية والأسر المنتجة.

وحول الكهرباء تمت أعمال صيانة 100 عامود إنارة، و200 فانوس إضاءة، ولرفع كفاءة قوة تحمل ضغط الأحمال جرى تركيب عداديّن كهرباء مع رفع المخلفات والنظافة الكاملة للموقع.