29 مشروعا جامعيا مولها صندوق التعليم العالي خلال 2023

ووفق تقرير أداء الصندوق للعام المالي 2023، مول الصندوق 29 مشروعًا جامعيًا، فيما بلغ إجمالي المشرعات التي مولها الصندوق منذ إنشائه حتى الآن 618 مشروعًا جامعيًا بلغت تكلفتها أكثر من 3 مليارات ريال، شملت جميع البرامج العلمية والأكاديمية لكافة الجامعات، لرفع درجة كفاءتها وتعزيز مكانتها بين الجامعات العالمية.
يذكر أن مجلسِ الشورى، خلال جلسته التي عقدت يوم الاثنين الماضي، عرض التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1444 / 1445، حيث كان ضيف الجلسة الأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي، الدكتور تركي بن سليمان الزميع.
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