شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء وحسن مصطفى وعصام عبد المنعم يحضرون عزاء العامري فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم ورموز الرياضة المصرية، على حضور عزاء العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق المقام حاليًا بمسجد المشير طنطاوي.

وشهد العزاء تواجد كل من مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد وفتحي مبروك، وعصام عبد المنعم، وحمادة صدقي وأيمن أشرف وسعد سمير نجوم الأهلي السابقين ومصطفى شوبير وكريم نيدفيد لاعبي الأهلي، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، وعبد الله جورج عضو مجلس الزمالك السابق، ومحمد عادل لاعب طائرة الزمالك وأحمد عبد الله عضو مجلس اتحاد الكرة السابق.

وتحدث كثيرون عن "بديل" العامري فاروق في مجلس الإدارة وكيف تُجرى الانتخابات وموعدها لإختيار بديله ..وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

الأهلي سيقوم أولاً بتكليف خالد مرتجي أمين صندوق النادي بالقيام بمهام نائب الرئيس ويأتي في مقدمتها، رئاسة المكتب التنفيذي للنادي وهو ما يقوم به مرتجي منذ تعرض العامري فاروق لأزمته الصحية يوم 7 نوفمبر الماضي حيث تولّى رئاسة أكثر من 3 أو 4 أجتماعات للمكتب التنفيذي.

المهمة الثانية للراحل العامري فاروق فى الأهلي كانت التوقيع على "شيكات" حال عدم تواجد رئيس النادي، حيث أن "الشيكات" تحتاج اثنين من التوقيعات، الأول لأمين الصندوق باعتباره المسئول المالي الأول في النادي، والثاني لرئيس النادي وحال عدم وجود الأخير يقوم نائبه بالتوقيع بدلاً منه وبعدما تعرض العامري فاروق لأزمته الصحية الأخيرة، تم اسناد مهمة التوقيع الثانية على "الشيكات" للدكتور محمد شوقي عضو المجلس باعتباره أكبر الأعضاء سناً والأقدم في المجلس.

وسيواصل أمين صندوق الأهلي القيام بأعمال نائب رئيس النادي لحين إجراء انتخابات في أقرب جمعية عمومية عادية ( موعدها نوفمبر المقبل) على منصب نائب الرئيس.

في الجمعية العمومية العادية المُقبلة سيتم إجراء انتخابات على منصب نائب الرئيس، ووقتها سيتم الترشّح على هذا المنصب ممن لهم حق الترشّح.

أما في حالة رغبة أحد المتواجدين بمجلس الأهلي الحالي الترشّح على منصب نائب الرئيس، سيتم إجراء انتخابات على منصب نائب الرئيس وعلى المنصب _أو المناصب_ التي أصبحت شاغرة في المجلس، فإذا قرر خالد مرتجي على سبيل المثال الترشح لمنصب نائب الرئيس سيتقدم بإستقالته من أمانة لصندوق ووقتها ستُجرى أنتخابات على نائب الرئيس وأمانة الصندوق وربما في العضوية حال رغبة أحد أعضاء المجلس في الترشح على أمانة الصندوق أو نائب رئيس النادي.



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الاستاذ أحمد ابو هشيمة



الاعلامى سيف زاهر



الفنان أحمد رزق



الفنان سليمان عيد



النائب أحمد السلاب



جانب من الحضور (1)



جانب من الحضور (2)



جانب من الحضور (3)



جانب من المعزين (1)



جانب من المعزين (2)



جانب من المعزين (3)



حسام عاشور



رمضان صبحى



رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء (1)



رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء (2)



شقيق العامرى يتلقى العزاء



كابتن أحمد حسن



كابتن جوهر نبيل



كابتن حسن حمدى (1)



كابتن حسن حمدى (2)



كابتن حسن مصطفى



كابتن سيد معوض



كابتن شريف أكرامى



كابتن عبد الحميد بسيونى



كابتن عماد متعب



كابتن فتحى مبروك



كابتن مصطفى عبده (1)



كابتن مصطفى عبده (2)



كابتن وليد سليمان



مصطفى شوبير



وزير الاعلام الاسبق



وزير التعليم الاسبق



وزير الرياضة يقدم واجب العزاء فى العامرى فاروق (1)