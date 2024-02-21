لاعب الزمالك يوقع لـ بيراميدز.. تفاصيل

أكد أحمد دويدار، لاعب الزمالك الأسبق عن توقيع محمود علاء، مدافع نادي الزمالك لنادي بيراميدز، لينضم للفريق السماوي في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد أحمد دويدار مع نادي بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع والانتقال لأي نادي خلال الفترة القادمة.

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وقال دويدار في تصريحات تليفزيونية: “لدي معلومات مؤكدة أن محمود علاء جلس مع مسئولي نادي بيراميدز الفترة الماضية، ووقع على عقود انضمامه للفريق بداية من الموسم المقبل”.

وأضاف: “محمود علاء لاعب مميز جدًا من وجهة نظري، وكان يجب أن يتم تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض لما يتمتع به من خبرات كبيرة”.

واختتم: ” رحيل محمودعلاء عن نادي الزمالك سيكون خسارة كبيرة، وسيكون من الصعب تعويضه في الزمالك، لأنه لا يوجد مدافعون في الدوري المصري يستطيعون اللعب لنادي الزمالك”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي يوم 25 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.