"بأٌقدام مغربية".. أولمبياكوس اليوناني يقصي مكابي تل أبيب الإسرائيلي من دوري المؤتمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تمكن الثنائي المغربي أيوب الكعبي ويوسف العربي من تحقيق ريمونتادا لفريقهم أولمبياكوس اليوناني، على حساب مكابي تل أبيب الإسرائيلي، في دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان مكابي تل أبيب فاز على أولمبياكوس، بنتيجة 4-1، في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي، إلا أن الفريق اليوناني الذي يحترف في صفوفه لاعبين من المغرب، عاد في الإياب وفاز بسداسية.

وسجل أيوب المغربي أيوب الكعبي ثنائية، ثم خرج بديلا للمغربي الآخر يوسف العربي، الذي تمكن من تسجيل الهدف السادس لأولمبياكوس في المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق الإسرائيلي 6-1.

وحسم الفريق اليوناني تأهله إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 7-5.

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