جي دي فانس: لابد أن يكون هناك قيادة حكيمة للبيت الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال جي دي فانس عضو مجلس الشيوخ ونائب المرشح الجمهورى دونالد ترامب، إنه لابد أن يكون هناك قيادة حكيمة للبيت الأبيض.

ولفت خلال مناظرة بدأت قبل قليل بينه وبين نظيرة "تيم والز"، حاكم ولاية مينيسوتا ونائب مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، إلى أن دونالد ترامب يؤكد أهمية الوصول لاتفاق سلام والأمر يعتمد على إسرائيل وحاجتها لمحاربة هذه الأطراف الشريرة.

وأشار إلى دعمه إسرائيل في أي مكان، إذ أن الرئيس ترامب قال ذلك صراحة قبل ذلك، لافتا إلى أن هناك مخاوف من انبعاثات الكربون ويجب أن نضع ذلك ضمن أولوياتنا للوصول لاقتصاد نظيف.

وأكد أن كاملا هاريس لم تستثمر في الاقتصاد النظيف وتسببت في ارتفاع أسعار الطاقة.

وبدأت قبل قليل، المناظرة بين "تيم والز"، حاكم ولاية مينيسوتا ونائب مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، ونظيره "جي دي فانس" عضو مجلس الشيوخ ونائب المرشح الجمهورى دونالد ترامب.

وتستمر المناظرة بين "تيم والز"، ونظيره "جي دي فانس" لمدة 90 دقيقة وتستضيفها استوديوهات قناة CBS الأمريكية.

ومن المقرر أن يسمح لكل نائب بالتحدث لمدة دقيقة للرد على نظيره.

وتعقد المناظرة بنفس قوانين وقواعد المناظرة التى جمعت بين كامالا هاريس ودونالد ترامب الشهر الماضي.