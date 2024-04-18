الامارات | اتحاد الكرة و«فيفا» ينظمان ورشة عمل عن مستجدات اللوائح الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، اليوم في دبي، ورشة عمل قانونية سلطت الضوء على آخر المستجدات فيما يتعلق بتشريعات كرة القدم واللوائح والقوانين المنظمة للعبة على المستوى الدولي، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، وتستمر فعالياتها حتى الغد.

ورحب محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، في كلمته الافتتاحية، بالخبراء والمشاركين، متمنيا لهم التوفيق وتحقيق الفائدة المرجوة من ورشة العمل، كما القى جان كلينر مدير تنظيم كرة القدم في «فيفا» كلمة عن أهمية متابعة المستجدات فيما يخص لوائح وقوانين اللعبة.

وتضمن اليوم الأول للورشة إقامة مجموعة من الجلسات التي سلطت الضوء على مستجدات تشريعات محكمة كرة القدم، وبعض نماذج القضايا الكروية، واستعراض أحدث التشريعات المتعلقة بمحكمة التحكيم الرياضي، وكذلك تجربة غرفة المقاصة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ومحاضرة عن لائحة وكلاء اللاعبين.

وتتواصل فعاليات الورشة غداً، حيث تنطلق الجلسة الافتتاحية في العاشرة صباحاً، ويقدمها شادي اسكندر المستشار القانوني لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وفي الجلسة الثانية، يتناول هيكتور نافارو الانتقالات الدولية للاعبين القصر دون 18 عاما، ويتحدث في الجلسة التالية اندريا مينيسينو عن تغيير أهلية اللاعبين.