الامارات | «إقامة دبي» تضيء بواباتها باللون الأخضر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أمس، باليوم الوطني السعودي الـ94، من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك إضاءة البوابات الذكية باللون الأخضر. وذلك لعمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وارتدى ضباط الصف الأول في إقامة دبي أوشحة تحمل علمي البلدين، فيما استقبل مأمورو الجوازات في مطارات دبي الزوار السعوديين بالورود والأعلام والقهوة العربية والتمر والهدايا التذكارية، تجسيداً للعلاقات المميّزة التي تجمع بين الشعبين في الدين، واللغة، والتاريخ، والعادات، والتقاليد.

كما تميّزت الأجواء الاحتفالية بإضاءة البوابات الذكية باللون الأخضر، وتقديم هدايا للأطفال الذين استقبلتهم الشخصيتان الكرتونيتان المحببتان «سالم وسلامة».

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، عمق العلاقات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي تعززها قيادات الدولة وحكام الإمارات. كما أشار إلى قرب الشعبين الشقيقين من بعضهما، وحسن الضيافة الدائم للمسافرين السعوديين، وكأنهم في وطنهم الثاني.

وأضاف أن إقامة دبي توفر التسهيلات كافة لإنهاء إجراءات السفر بسرعة فائقة، وتقديم جميع أشكال الدعم للمسافرين السعوديين بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، مشيراً إلى أن اليوم الوطني السعودي يحظى باهتمام خاص، نظراً لخصوصيته وقيمته التاريخية.