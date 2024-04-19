شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يهدى درع الاتحاد لوزير الرياضة ورئيس الدولى للعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى بإهداء درع الاتحاد إلى أنطونيو سبينيوس رئيس الاتحاد الدولى للعبة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجهوده فى دعم الاتحاد ماديا ومعنويا.

كما تم إهداء درع الاتحاد إلى شريف البشير، رئيس اتحاد دول البحر المتوسط نائب رئيس الاتحاد الدولى، وإبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربى، ومنار شمس رئيس الاتحاد الأردنى والتى قامت بتبادل الدروع مع محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى.

وتنظم الشركة المتحدة للرياضة، اليوم الخميس، حفل توقيع عقد تسويق حقوق الاتحاد المصري للكاراتيه ، بحضور قيادات الشركة المتحدة، وكذلك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مسئولي اتحاد اللعبة.

يذكر أن مصر سبق ونظمت بطولة العالم فى نسختى 1983 و1988. وأصدر الاتحاد الدولى الكاراتيه WKF تعليماته إلى جميع الدول المستضيفة لبطولات الدورى العالمى البريميرليج، بوضع اسم CAIRO-2025 بجوار اسم الدول المستضيفة لبطولات البريميرليج على مدار العامين (2024 /2025)، والتى تعد أكبر دعاية لأول بطولة عالم رانك فى تاريخ الاتحاد الدولى والتى تستضيفها مصر خلال عام 2025.