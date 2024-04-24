شيفلد يستدرج مانشستر يونايتد للتعادل الايجابي في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد مع ضيفه شيفيلد يونايتد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد والمؤجلة من الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تقدم فريق شيفيلد يونايتد بالهدف الأول عن طريق اللاعب جايدن بوجل، في الدقيقة 35 وتعادل مانشستريونايتد في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب هاري ماجواير .

بدأ فريق مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: ماجواير، دالوت، كاسيميرو وبيساكا.

الوسط: إريكسن، ماينو وفيرنانديز.

الهجوم: هويلوند، أنتوني وجارناتشو.

ويخوض فريق مانشستر يونايتد مباراته امام شيفلد وهو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، بينما يلعب شيفيلد يونايتد مباراته أمام مانشستر يونايتد وهو فى المركز الأخير برصيد 16 نقطة.