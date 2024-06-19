لاعب مصري يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول بـ الدوري الإنجليزي

اقترب لاعب مصري جديد من الانتقال إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي لمزاملة محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة ليفربول إلى التعاقد مع المدافع الشاب ألفين أيمن لاعب فريق وولفرهامبتون، والذي يبلغ من العمر 16 عامًا.

وأشادت تقارير صحفية بريطانية بموهبة اللاعب التي جعلته يشارك مع الفريق الأول في مواجهة مانشستر سيتي التي أقيمت في شهر مايو الماضي، وانتهت بخسارة الذئاب بخمسة أهداف مقابل هدف.

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وأكدت التقارير أن نادي ليفربول أصبح قريبًا جدًا من حسم التعاقد مع ألفين أيمن صاحب الأصول المصرية، مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني، في حال تم تحقيق جميع الشروط التي حددتها إدارة “الريدز”.

وترغب إدارة نادي ليفربول في تكرار نجاح تجربتي تري نيوني وأمارو نالو اللذين انضما بعمر 16 عامًا من ليستر سيتي ووستهام في الصيف الماضي.