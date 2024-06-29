بعد ليبرون جيمس ونجله.. 23 ابنا حاكوا آبائهم في الدوري الإنجليزي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهد الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، حدثًا تاريخيًا لم يحدث من قبل، بإعلان نادي لوس أنجلوس ليكرز، انضمام بروني جيمس للانضمام إلى الفريق، الذي يلعب فيه أحد أساطير اللعبة والده ليبرون جيمس.

وأصبحا أول أب وابنه يلعبان معا في الدوري الأمريكي للمحترفين، ليُصنع التاريخ في الولايات المتحدة، وهذا أمر لم يحدث في الدوري الإنجليزي من قبل، ولكن يوجد 23 ابنًا قاموا بمحاكاة آبائهم من خلال متابعتهم في المنافسة.

وكان مهاجم بورنموث جاستن كلويفرت ، نجل نجم نيوكاسل يونايتد السابق باتريك، آخر من فعل ذلك الموسم الماضي.

أبرز الأبناء الذين لحقوا بآبائهم

شهد نجما الموسم الافتتاحي للدوري الإنجليزي الممتاز 1992/1993 بيتر شمايكل وإيان رايت ، نجاحاً كبيراً لأبنائهما في المسابقة، إذ حصد كاسبر شمايكل كأس الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي في موسم 2015/2016 وشارك في 284 مباراة في المسابقة، أي أقل بـ 26 مباراة فقط من والده بيتر، الذي فاز باللقب خمس مرات مع مانشستر يونايتد .

فيما لدى رايت، الذي أحرز 113 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في 213 مباراة، ابنان لعبا في الدوري الممتاز، وهما شون رايت فيليبس وبرادلي رايت فيليبس .

وحقق شون رقما قياسيا، بخوض أكثر عدد من المباريات، ضمن الـ23 ابن، بواقع 315 في الدوري الإنجليزي.

ولعب بول إينس وستيف بروس، مع مانشستر يونايتد خلال موسم 1992-1993، ولعب ابناهما توم إينس وأليكس بروس معًا، في فريق هال سيتي في 2014/2015، وخاض كل منهما 48 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحاليا يواصل إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، مسيرة والده ألف إنجي هالاند، الذي شارك في 181 مباراة مع نوتنجهام فورست وليدز يونايتد وسيتي بين عامي 1994 و2004.

الظهور الأول في الدوري الإنجليزي

ويوجد عدد من اللاعبين الذين يأملون في السير على خطى آبائهم، في الظهور الأول لهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويأمل فريدي بوتس، نجل ستيف بوتس لاعب وست هام يونايتد الأسبق، أن يسير على خطى شقيقه دان بوتس، الذي ظهر مرتين في الدوري الممتاز مع الهامرز.

وقضى فريدي موسم 2023/24 على سبيل الإعارة في فريق ويكومب واندررز في دوري الدرجة الأولى، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في العام بعد مساعدة تشيربويز في الوصول إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في ملعب ويمبلي.

ويطمح ثنائي برينتفورد روميو بيكهام وكيريس ليزبي أيضًا إلى السير على خطى والديهما ديفيد بيكهام وكيفن ليزبي على التوالي، كذلك ستانلي ميلز لاعب إيفرتون وابن مدافع ليدز ومانشستر سيتي السابق داني ميلز.