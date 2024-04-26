الامارات | بالأرقام.. الشارقة من «فريق منافس» إلى «سادس الدوري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق الشارقة نزيف النقاط والنتائج السلبية في دوري أدنوك للمحترفين، على الرغم من أنه كان منافساً قوياً على القمة بين الكبار خلال السنوات الأخيرة، إذ تراجع هذا الموسم إلى المركز السادس عند الجولة الـ20 برصيد 30 نقطة، مبتعداً بفارق 21 نقطة عن الوصل «المتصدر»، فيما له مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 ستجمعه مع بني ياس.

ورغم محاولات الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، إنقاذ الموقف، فإن مسيرة الفريق تشهد تراجعاً كبيراً خلافاً لما كان عليه وضعه في السابق، خصوصاً في الموسم الماضي الذي حصد خلاله الفريق جميع الألقاب المحلية باستثناء بطولة الدوري.

وكان الشارقة قد أخفق في حصد لقب كأس السوبر الإماراتي - القطري، الذي أُقيم أخيراً في نسخته الأولى أمام مضيفه العربي القطري، وفقد لقب كأس رئيس الدولة الذي تُوّج به الموسم الماضي، وخرج من كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» التي يحمل الشارقة لقبها أيضاً، إلى جانب وداعه لدوري أبطال آسيا مبكراً.

وعلى الرغم من أن الشارقة بدأ مشواره في الدوري بالفوز على اتحاد كلباء (4-3)، ضمن الجولة الأولى، وسعى بقوة إلى الاستمرار في النتائج الإيجابية، فإنه تعثر في الجولة الثانية بالخسارة الكبيرة أمام الوصل (1-3)، لكنه تمكن في الجولة الثالثة من استعادة اتزانه بالفوز على النصر بهدف نظيف، وعاد مجدداً للتراجع ليخسر أمام العين في الجولة الرابعة (1-3)، ما أعطى مؤشرات بأن الفريق ليس بمقدوره المنافسة، مقارنة ببقية فرق المقدمة.

ولم يتذوّق «الملك» طعم الفوز منذ الجولة الـ14 عندما فاز على اتحاد كلباء بهدف نظيف، ليستمر بعدها الفريق في التراجع، ونزيف النقاط، سواء كان أمام الفرق الكبيرة أو الصغيرة. وقياساً بالمستوى الفني، فإن الشارقة بات مهدداً بالتراجع أكثر في ترتيب الدوري في حال استمر بالأداء نفسه الذي ظل يقدمه في الفترة الأخيرة، لدرجة أن كوزمين وصف تعادل فريقه أمام الجزيرة في الجولة الأخيرة (1-1) بأنه فوز، وقال في تصريحات صحافية: «كان بإمكان الفريق أن يتحمل ويحصل على نقاط المباراة كاملة، لكنه أمر مؤلم أن تستقبل شباك الفريق هدفاً في آخر دقائق المباراة».

وأوضح: «هناك ظروف عدة ومشكلات كثيرة يمر بها الفريق، لكن مع مرور الوقت، فإن الشارقة سيسعى إلى تصحيح الأمور».

وبعد النزيف الأخير لكتيبة كوزمين، تراجع الفريق للمركز السادس خلف النصر «الخامس»، الذي قفز برصيده إلى 34 نقطة، إثر فوزه الأخير على البطائح (3-1)، في حين بات فريق البطائح الذي يحتل حالياً المركز السابع خلف الشارقة برصيد 25 نقطة منافساً للشارقة على المركز السادس، علماً بأن البطائح خاض 18 مباراة حتى الآن في الدوري، مقابل 19 مباراة للشارقة.

• الشارقة خرج من المنافسة على كل ألقاب الموسم.

• «الملك» يتأخر بفارق 21 نقطة عن الوصل «المتصدر».

• مسيرة الفريق تشهد تراجعاً كبيراً.

سالم حديد: الفريق بحاجة إلى تصحيح المسار بأسرع ما يمكن

أكد لاعب نادي الشارقة والمنتخب الوطني السابق، المستشار سالم حديد، أن الأرقام تتحدث عن نفسها من خلال تراجع نتائج الفريق هذا الموسم، ما يعني وجود خلل في شركة كرة القدم بالنادي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «وضع الفريق حالياً بحاجة إلى وقفة وتصحيح للمسار بأسرع ما يمكن، حتى لا تتفاقم الأمور أكثر».

وأضاف: «قياساً بالدعم الكبير الذي يحظى به نادي الشارقة، فإن الفريق يفترض أن يكون في وضع أفضل مما هو عليه حالياً، وأن يكون منافساً على كل البطولات».

وشدّد سالم حديد على أهمية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ووضع آلية لتحقيق الأهداف على صعيد شركة كرة القدم في نادي الشارقة.