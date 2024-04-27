منتخب مصر يتوج ببطولة شمال إفريقيا للناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

توج منتخب مصر مواليد 2008 ببطولة شمال إفريقيا للناشئين بعد تصدره الترتيب بـ8 نقاط.

وفاز الفراعنة في المباراة الأولى على ليبيا 2-1، وانتصر بالمباراة الثانية على المغرب 3-1، وتعادل مع تونس في اللقاء الثالث، ومع الجزائر في المباراة الأخيرة 1-1.

ويقود منتخب مصر أحمد الكاس مديرا فنيا، والمدرب العام محمد إبراهيم، والمدرب المساعد رامي عادل، ومدرب حراس المرمى أحمد فوزي.

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