نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش على حساب نور الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

تصوير- علاء أحمد ومحمود عبد الناصر

بعد مباراة قوية ومثيرة استمرت لأكثر من 80 دقيقة، استطاعت اللاعبة نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً الفوز ببطولة الجونة الدولية للاسكواش في النسخة الثانية عشر وللعام الثاني على التوالي.

وتغلبت نوران جوهر على اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بثلاث اشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6/ 11-13/ 11-6/ 11-6.

وتأهلت نوران إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، عقب الفوز على الإنجليزية جورجينا كندي، بثلاث أشواط نظيفة.

وعلى الجانب الآخر، وصلت نور إلى النهائي عقب الفوز على البلجيكية تيني جليس في نصف النهائي.